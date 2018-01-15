Защитник "Автомобилиста" выиграл бронзовые медали на Матче Звезд КХЛ

Команда "Дивизион Харламова" выиграла бронзовые медали на Матче Звезд КХЛ, а защитник "Автомобилиста" Никита Трямкин забил один гол и отдал пять передач.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, в полуфинале сборная, в которой играл Трямкин, встречалась с "Дивизионом Тарасова" и вела в счете 3:2, а Никита ассистировал Сергею Мозякину, который забивал второй гол. Однако команда пропустила на последней минуте, и исход встречи решили буллиты.

В матче за третье место "Дивизион Харламова" играл против "Дивизиона Боброва" и одержал победу со счетом 8:4. В четырех голах Трямкин поучаствовал как ассистент и стал автором седьмого, точным броском отправив шайбу в пустые ворота.

Стоит отметить, что ранее капитан "Автомобилиста" в составе "Дивизиона Харламова" выиграл Мастер-шоу на Матче Звезд.