Патриарх Кирилл посетит Средний Урал в июле

Стала известна дата визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Свердловскую область. Как стало известно, это произойдет в июле текущего года. Об этом в эфире "Вести Урал" сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

"Визит патриарха в Свердловскую область займет не один день, а сразу несколько. Я не могу назвать его нашим гостем, патриарх — глава нашей церкви, он наш отец. Его благословение на визит получено", - сказал митрополит Кирилл.

Отмечается, что в планах у главы РПЦ посещение трех городов: Екатеринбурга, Алапаевска и Верхотурья.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, в Екатеринбурге патриарх Кирилл примет участие в мероприятиях, посвященных памяти последнего российского императора Николая II и его семьи. Не исключено, что он лично возглавит Крестный ход к Ганиной яме.