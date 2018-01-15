"Лесная борзота" срубила срок? На Среднем Урале стартует суд по одному из самых резонансных дел Года экологии

В суд ушло одно из самых резонансных уголовных дел Года экологии на Среднем Урале – о масштабной варварской "черной" вырубке деревьев, совершенной весной прошлого года в Первоуральском городском округе. "Распил" шел на глазах местных жителей, пресечь противоправные действия оказалась не в состоянии полиция, поэтому в прессе предполагаемых браконьеров прозвали "лесной борзотой".

В период с 18 марта по 10 мая 2017 г. село Новоалексеевское постигло настоящее экологическое бедствие, было вырублено около 500 деревьев, из них около 80 – на муниципальной земле, несколько десятков – на частной территории и 390 на землях, принадлежащих Федеральному лесному фонду, вдоль железной дороги.

Как мы уже писали ранее, в лесорубе некоторые жители узнали предположительно сына бывшей чиновницы администрации Первоуральска Ольги Ездаковой Максима. Якобы сначала он начал рубить деревья на ее участке. Затем каким-то образом рубка перекинулась на соседние частные, муниципальные территории и, в конце концов, продолжилась вдоль пролегающей неподалеку железной дороги.

Нарушения выявила Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура. По ее материалам полиция возбудила уголовное дело, но только по муниципальным землям, по частным было вынесено постановление об отказе, это решение впоследствии при осуществлении надлежащего контроля со стороны надзорного ведомства было отменено, а к расследованию произошедшего на железной дороге полиция и вовсе не могла подступиться около четырех месяцев.

Тогда прокуратура передала дело из ОМВД в следственный отдел по городу Первоуральск СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области.

Следователи следственного отдела по городу Первоуральск оперативно расследовали дело по двум эпизодам, связанным с незаконной вырубкой лесных насаждений как на муниципальных землях, так и на частных. И перед Новым годом заместитель свердловского межрайонного природоохранного прокурора утвердил обвинительное заключение, которое было направлено для рассмотрения по существу в Первоуральский городской суд.

"Обвиняемый – Максим Ездаков, – рассказал Накануне.RU старший следователь следственного отдела по Первоуральску СУ СК РФ по Свердловской области, капитан юстиции Александр Акулов. – Дело сейчас находится в Первоуральском городском суде, готовится к рассмотрению. Оно было направлено перед Новым годом, 29 декабря".

Обвиняемый предстанет перед судом по статье о краже со значительным ущербом и по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, то есть по эпизодам с рубкой деревьев на частной и муниципальной земле соответственно.

"Статья ["незаконная рубка"], по которой обвиняется Ездаков Максим, из категории тяжких, она предусматривает назначение штрафа в размере от 1 до 3 млн руб. либо лишение свободы до семи лет со штрафом в размере от 300 до 500 тыс. руб. Наказание за совершенное преступление определит суд в зависимости от позиции самого обвиняемого, от того, возместит ли он ущерб, от смягчающих и отягчающих обстоятельств дела", – рассказал Накануне.RU старший следователь, капитан юстиции Александр Акулов.

Отметим, что ранее Ездаков привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, вероятно, это, а также отказ от признания вины за вырубку и огромные долги перед Пенсионным фондом и Налоговой инспекцией могут послужить отягчающими обстоятельствами, в случае вынесения судом обвинительного приговора.

По данным следствия, ущерб городскому имуществу составил порядка 694 тыс. руб., также пострадали собственники близлежащих земельных участков, один из которых признан потерпевшим.

Согласно материалам дела, сам Ездаков свою вину не признает, утверждая, что нанимал подрядную организацию для вырубки деревьев на собственном земельном участке, а ее работники "переборщили".

Стоит отметить и то, что прибывшие на место "распила" полицейские по каким-то причинам не смогли остановить вырубку. Они лишь посмотрели некие документы у лесорубов и уехали. Возможно, сотрудники полиции были введены обвиняемым в заблуждение относительно объемов разрешенной вырубки. Ряд наблюдателей связывали произошедшее с якобы имевшими место связями обвиняемого в правоохранительных органах. Так или иначе, передача дела в Следственный комитет помогла расследованию.

Собственный источник в правоохранительных органах региона, пожелавший остаться неназванным, отмечает низкую квалификацию отдельных представителей силовых структур и сложность расследования подобных преступлений.

"Это дело необычное, это не просто кража чего-либо, с вырубкой леса не так часто приходится сталкиваться. Природоохранная прокуратура решила изъять дело из ведения полиции и передать в СКР в связи с тем, что это был Год экологии. Это было сделано для объективности, потому что проскальзывала информация, будто у Ездакова были какие-то связи. На место происшествия выезжала группа немедленного реагирования. Но они не настолько юридически образованы, чтобы проверять документы. У Ездакова имелось разрешение на вырубку своих лесных насаждений на принадлежащей ему территории. Он показал документы, насколько я понимаю, а ГНР не стала вникать, где чья территория, потому что она все-таки не огорожена, и сказать на 100%, что это была чужая территория, они не смогли бы", – пояснил источник.

Остается надеяться, что этот печальный опыт, когда была допущена столь варварская, циничная и дерзкая рубка в разгар объявленного президентом РФ Года экологии прямо на глазах полиции, станет необходимым уроком и впредь поможет силовикам региона в изобличении лесных браконьеров, некоторые из которых, по-видимому, не стесняются это делать совершенно открыто и не боятся для себя никаких последствий. Тем более, что эпизод по вырубке на землях вдоль путей РЖД выделен в отдельное производство.

А уже первое дело "лесной борзоты" готовится к рассмотрению в Первоуральском городском суде, судьей выступит Е.А. Елисеева. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.