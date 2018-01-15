СМИ сообщили об аресте швейцарского бизнесмена по делу Керимова

Спецслужбы Франции задержали бизнесмена Александра Штудхальтера, который, по данным следствия, связан с российским сенатором Сулейманом Керимовым. Задержание произошло в пятницу, бизнесмена заключили под временный арест, сообщает агентство France-Presse.

Как рассказали изданию источники в правоохранительных структурах, швейцарский бизнесмен выступал в качестве подставного лица Керимова при покупке недвижимости на Лазурном берегу. Также следствие считает, что данные лица связаны с отмыванием финансовых средств, полученных путем уклонения от уплаты налогов, пишет "МК".

Напомним, член Совфеда от республики Дагестан 20 ноября был задержан в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. 23 ноября французский суд постановил освободить российского бизнесмена под залог в 5 млн евро. Позже апелляционный суд города Экс-ан-Прованс увеличил сумму залога за его свободу с 5 млн евро до 40 млн евро.

Как заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Москва предлагала Парижу освободить Керимова "под гарантии российской стороны". Предполагалось, что Керимов будет приезжать во Францию и сотрудничать со следствием, когда это будет необходимо.