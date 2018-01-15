РАН: Цена на нефть будет расти до 2020 года

Нефть будет постепенно дорожать до 2020 г. В среднем основной экспортный товар в 2018 г. будет стоить $60 за баррель, а в 2020-м — $67, говорится в макропрогнозе РАН.

Поддержат рост цены на нефть действие сделки ОПЕК+ и постепенное увеличение спроса, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз. Также на 1% в год будет увеличиваться спрос на черное золото. В случае реализации прогноза РАН Фонд национального благосостояния (ФНБ) каждый год будет получать от сверхдоходов за продажу сырья более 1 трлн руб.

Минэкономразвития в действующем макропрогнозе ожидает роста цены на основной экспортный товар в этом году на уровне $43,8, в 2019 г. — $41,6, в 2020 г. — $42,4. По словам министра Максима Орешкина, ведомство будет пересматривать свои ожидания по цене на нефть до $50 или выше.

Как сообщало Накануне.RU, в январе стоимость нефти впервые с 2014 г. превысила $70 за баррель.