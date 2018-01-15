После массового отравления посетителей кафе в Бурятии возбуждено уголовное дело

Прокуратура Бурятии организовала внеплановые проверки сети "ШулэнДо", в одном из кафе которой отравились посетители. Обнаружены нарушения, возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее стало известно, что число отравившихся посетителей кафе "ШулэнДо" в Улан-Удэ увеличилось до 85 человек, из них 13 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование по установлению причин заболевания сальмонеллезом.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре республики Бурятия, на объекте общественного питания на улице Коммунистическая, 22 выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части обработки сырого мяса свинины, мяса птицы и готовой к употреблению продукции на одном и том же технологическом оборудовании, а также нарушения технологии изготовления блюд, несоблюдения правил личной гигиены работников кафе и другие.

"При этом установлено, что "ШулэнДо" – сеть общественного питания, по объектам которой осуществлялось перемещение персонала, использовалось одно и то же продовольственное пищевое сырье. В целях недопущения распространения инфекционного заболевания, опасного для здоровья человека, явившегося причиной массового заболевания, прокуратурой республики в управление Роспотребнадзора по республике Бурятия незамедлительно направлены требования о проведении внеплановых выездных проверок на трех объектах общественного питания данной сети. В связи с выявленными нарушениями санитарных требований, деятельность объектов сети "ШулэнДо" управлением Роспотребнадзора приостановлена", - сообщили в прокуратуре.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Сейчас оно находится в производстве.