Путин поручил увеличить расходы на образование и здравоохранение после выборов

Президент России Владимир Путин попросил Правительство просчитать увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру после выборов 2018 г. Просьба носит "неофициальный характер", как такового поручения еще не было, пишут "Ведомости". Работа уже идет в министерствах, обсуждаются варианты: сокращение части расходов, увеличение налогов, смягчение бюджетной политики.

Бюджетный маневр эксперты предлагали Владимиру Путину и накануне предыдущих президентских выборов, в 2011 г., в стратегии-2020: увеличить долю расходов на человеческий капитал и инфраструктуру, сократить – на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность. Провести маневр не удалось: сначала стимулы для реформ были ослаблены высокими ценами на нефть, затем последовали события на Украине и санкции.

Но идея бюджетного маневра не умерла: ее отстаивает председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, который готовит новую программу реформ по поручению Путина. По оценкам Кудрина, если бы шестью годами ранее маневр все-таки провели, ВВП в 2017 г. рос бы быстрее на 0,4 процентного пункта.

ЦСР предлагает к 2024 г. постепенно увеличить расходы государства: на образование – на 0,8% ВВП, на здравоохранение – на 0,7% и на инфраструктуру – на 0,8% по сравнению с 2017 г. (подлинность расчетов подтвердили два участника совещаний).

Сокращать расходы на оборону по сравнению с действующим бюджетом не предлагается. Зато предполагается сократить расходы на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат.

Кроме перераспределения денег в бюджете чиновники и эксперты обсуждают и другие источники финансирования. Кудрин предлагал смягчить бюджетное правило и увеличить цену отсечения до $45.

В Минфине полагают, что ресурсы на здравоохранение и образование можно мобилизовать в бюджет за счет обеления экономики и увеличения адресности социальной поддержки. В Минэкономразвития тоже считают обеление одним из ключевых источников средств, знает федеральный чиновник, – но еще и структурные реформы, которые ускорят рост ВВП и дополнительных доходов бюджета.

Обсуждается и повышение налогов, например НДФЛ и акцизов на предметы роскоши, говорят два участника совещаний. А также софинансирование населением медицинских услуг – о такой возможности в прошлом году говорил и Путин. На совещаниях у президента обсуждалась ставка НДФЛ 15% с большим вычетом, чем сейчас, – по сути, это ступенчатая шкала, знает федеральный чиновник.

Еще один источник денег для маневра – повышение пенсионного возраста.

Представитель Минфина заявил, что в министерстве предложения по маневру не готовятся. Министр экономического развития Максим Орешкин, представители премьер-министра Дмитрия Медведева, Кудрина и социального вице-премьера Ольги Голодец отказались от комментариев. Представители ЦБ и президента не ответили на запрос.