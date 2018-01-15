Навальный начинает "забастовку избирателей". Власти проверяют, нарушает ли он закон

15 января сторонники Алексея Навального подадут в мэрию Москвы уведомление о проведении 28 января "забастовки избирателей", такие же уведомления будут поданы еще примерно в 100 городах.

Цель акции – бойкот президентских выборов с одновременным наблюдением за явкой на избирательных участках. По словам руководителя федерального штаба Навального Леонида Волкова, к ним уже записалось чуть более 20 тыс. наблюдателей, но нужно 50 –70 тыс.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в декабре предлагал изучить призывы к бойкоту выборов на предмет соответствия законодательству. Перед выборами в Госдуму-2016 Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры блокировал четыре интернет-ресурса, где содержалась в том числе агитация за бойкот выборов, указав, что "деятельность по организации срыва выборов" подрывает основы конституционного строя, пишет газета "Известия".

Напомним, Кировским облсудом Навальный приговорен к пять годам лишения свободы условно по делу "Кировлеса", по делу "Ив Роше" приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно. Оба приговора вступили в законную силу.