Сеть игорных клубов под вывесками интернет-кафе закрыли в Челябинске

Полицейские Челябинска пресекли незаконную деятельность жителя областного центра, который организовал нелегальную деятельность сети игорных клубов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники правоохранительных органов обнаружили шесть игорных заведений, располагавшихся в разных районах города, и маскировавшихся под вывесками интернет-кафе. В ходе проведенных мероприятий было изъято 85 единиц компьютерной техники.

По факту незаконной организации и проведения азартных игр заведено уголовное дело. 38-летний злоумышленник находится под подпиской о невыезде.