Жительница Североуральска получила срок за ножевое ранение собутыльника

Североуральский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению 29-летней местной жительницы в причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, сообщение о проникающем ранении грудной клетки поступило 16 ноября 2017 года из городской больницы. Пострадавшего в медицинское учреждение доставила бригада "скорой помощи", он был помещен в реанимацию.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, потерпевшим оказался 48-летний местный житель, работающий разнорабочим. Вечером 15 ноября вместе с другом он пришел в гости в квартиру на улице Калинина в поселке Черемухово для распития спиртных напитков. Через некоторое время у потерпевшего произошла ссора с 28-летней женщиной, также находившейся в этой компании, в ходе которой она схватила нож и ударила им собутыльника в грудь.

Подозреваемую разыскали и задержали, она созналась в содеянном. По результатам рассмотрения уголовного дела ей назначено два года в исправительной колонии общего режима.