На Сахалине полицейские пытались остановить автоугонщика снежками

В Южно-Сахалинске полицейские попытались остановить угонщика, забросав его снежками.

Соответствующее видео появилось в интернете. Согласно записи, двое сотрудников правоохранительных органов с двух сторон забрасывают снежками едущую в их сторону машину. Однако снежный "обстрел" не дал желаемого результата, а угонщику удалось скрыться с места. На видео видно, как вслед за угнанным автомобилем промчались несколько машин правоохранителей.

Попытки полицейских остановить угнанную машину из окна соседнего дома снял очевидец происшествия. При этом интернет-пользователи иронизируют над необычным способом полицейских предотвратить угон.