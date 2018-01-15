Стала известна причина ложной тревоги на Гавайях

Стала известна причина инцидента с ложным оповещением о ракетной угрозе на Гавайях.

Тревога произошла из-за отсутствия у властей штата нужных мер предосторожности и контроля за такими оповещениями.

Как сообщил глава Федеральной комиссии связи США Аджит Пая, "правительство Гавайев не располагало разумными мерами предосторожности или механизмами контроля для предотвращения передачи ложного предупреждения".

Сам инцидент он назвал "неприемлемым", особенно в свете того, что после передачи ложного сообщения соответствующее опровержение поступило лишь через 38 минут. Власти США начали расследование, президента Дональда Трампа проинформировали об инциденте, сообщает РИА "Новости"

Напомним, 13 января жителям американского штата Гавайи власти разослали сообщения об угрозе атаки баллистических ракет. Паника продолжалась около получаса, пока власти не выпустили опровержение.