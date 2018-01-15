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"Резня в Перми доказывает, что в наших школах не охрана – а фикция" Если бы была профессиональная охрана, то столько пострадавших не было, и отпор был бы на дальних подступах. Может быть, и желания у преступников не возникло "выяснять отношения" именно на территории школы. А так как достойного отпора дать никто не может, то произошло то, что произошло.
15.01.2018
происшествия  |  добавить комментарий
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


"За жестокое обращение с животными дают больше, чем прокуратура просит за гибель 10 юных спортсменов" 16 января в Ханты-Мансийском районном суде огласят приговор по делу о гибели маленьких спортсменов из Нефтеюганска. Прокуратура попросила для подсудимых небольшое наказание, что совершенно не устраивает родителей: за жестокое обращение с животными дают больше, недоумевают родственники погибших детей. Они не понимают, почему прокуратура и суд не приняли во внимание их аргументы. Не помог и приезд в регион для разбирательства председателя СКР Александра Бастрыкина. "В сухом остатке" у родителей маленьких спортсменов – непонимание и отчаяние, рассказал в интервью Накануне.RU отец погибшего в аварии ребенка Сергей Калашник.
15.01.2018
происшествия ;
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Новости
15.01.2018 03:23 Мск (05:23 Екб)
происшествия | За рубежом
Стала известна причина ложной тревоги на Гавайях
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(2004) |

Стала известна причина инцидента с ложным оповещением о ракетной угрозе на Гавайях.

Тревога произошла из-за отсутствия у властей штата нужных мер предосторожности и контроля за такими оповещениями.

Как сообщил глава Федеральной комиссии связи США Аджит Пая, "правительство Гавайев не располагало разумными мерами предосторожности или механизмами контроля для предотвращения передачи ложного предупреждения".

Сам инцидент он назвал "неприемлемым", особенно в свете того, что после передачи ложного сообщения соответствующее опровержение поступило лишь через 38 минут. Власти США начали расследование, президента Дональда Трампа проинформировали об инциденте, сообщает РИА "Новости"

Напомним, 13 января жителям американского штата Гавайи власти разослали сообщения об угрозе атаки баллистических ракет. Паника продолжалась около получаса, пока власти не выпустили опровержение.

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15.01.2018 03:23 Мск | Денис Линов
05:23 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.01.2018 09:42 Мск
"Немедленно ищите укрытие": На Гавайях напугали жителей ракетной атакой








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Стала известна причина ложной тревоги на Гавайях
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