В Москве простятся с артистом Михаилом Державиным

Московский академический театр сатиры 15 января проводит в последний путь одного из своих ведущих актеров, народного артиста РСФСР Михаила Державина.

Державин скончался 10 января после тяжелой продолжительной болезни в одной из столичных клиник в возрасте 81 года.

Начало церемонии - в 11 часов, гражданская панихида состоится в 12 часов. В этот же день артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище, где покоится и его отец, в прошлом ведущий актер Театра им. Вахтангова Михаил Степанович Державин, сообщает ТАСС.

Соболезнования родным и близким Державина выразил президент РФ Владимир Путин.