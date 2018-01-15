Гигантское пятно горящей в Восточно-Китайском море нефти сняли на видео

Гигантское горящее пятно нефтепродуктов, которое образовалось на поверхности Восточно-Китайского моря после крушения танкера, сняли на видео.

На кадрах виден столб дыма, который поднимается на несколько километров от крупного пятна из нефтепродуктов на воде.

Пятно образовалось на месте крушения иранского нефтяного танкера Sanchi, который перевозил 136 тыс. т газового конденсата и 6 января у восточного побережья Китая столкнулся с сухогрузом. После происшествия корабль загорелся. Спасатели нашли на борту судна тела лишь трех из 32 членов экипажа. 14 января танкер взорвался и затонул.

Как сообщил представитель специального подразделения по расследованию инцидента Мохаммад Растад, все члены экипажа танкера погибли. По его словам, на борту находились 32 человека, среди которых 30 были гражданами Ирана и два — Бангладеш. Согласно показаниям членов экипажа китайского сухогруза и спасателей, люди на борту иранского танкера погибли сразу после столкновения из-за сильного взрыва и выброса токсичного газа, сообщает РБК.