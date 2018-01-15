В КПРФ положительно оценили слова Путина о мавзолее Ленина

Сравнение президентом России Владимиром Путиным мавзолея Владимира Ленина с почитанием мощей святых "сглаживает острые углы" вокруг этой темы.

Об этом заявил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников. "Думаю, эти слова президента очень полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы мавзолея. В этом плане оценка этих тезисов может быть только положительной", — сказал Мельников.

Однако представитель КПРФ не согласился с оценкой кодекса строителя коммунизма. "Другой вопрос, что для коммунистов "кодекс строителя коммунизма" не может являться "примитивной выдержкой из Библии". Все же этот кодекс нацелен на строительство справедливого общества здесь и сейчас", — считает Мельников.

Первый вице-спикер комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова президента о теле Ленина, выразил мнение, что Путин говорил объективно.

"Владимир Путин в очередной раз выступил как политик, лишенный каких-либо идеологических шор. В конце концов он сказал то, что есть на самом деле, назвав, как говорится, белое белым", — написал он в Facebook.

Кроме того, сенатор добавил, что личность Ленина "в истории останется в качестве исполинской фигуры, перепахавшей весь мир". Он также отметил, что это "уровень Александра Македонского, Чингисхана, Тамерлана", сообщает РИА "Новости".

Напомним, президент Владимир Путин назвал Моральный кодекс строителя коммунизма "примитивной выдержкой из Библии", а содержание тела Ленина в Мавзолее сравнил с христианской традицией почитания мощей. "Может быть, я сейчас скажу нечто такое, что кому-то не понравится. Но я скажу то, что я думаю", - сказал глава государства в беседе с журналистом Андреем Кондрашовым. По мнению Путина, "православная вера всегда нас сопровождала" и укреплялась в "особенно тяжелые годы", а во время богоборчества в СССР, "когда уничтожали священников, разрушали храмы", создавалась новая религия.