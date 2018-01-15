Опубликовано видео эвакуации с зависшего над обрывом в Турции самолета

В интернете появилось видео эвакуации пассажиров с авиалайнера, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в турецком Трабзоне и завис над обрывом.

На видео видно, как испуганные люди покидают салон самолета через аварийные выходы. Также на кадрах видно, после аварии на борту лайнера началась паника.

Напомним, 13 января пассажирский самолет Boeing 737-800 съехал со взлетно-посадочной полосы и едва не скатился по склону в море после приземления в аэропорту Трабзона на севере Турции.

На борту судна находились 162 пассажира и экипаж. По данным властей, всех удалось успешно эвакуировать.