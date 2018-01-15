В Чехии обвинили российские спецслужбы во вмешательстве в выборы

Соперник действующего главы Чехии Милоша Земана по второму туру президентских выборов, экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош заявил, что спецслужбы России заинтересованы в переизбрании Земана.

"Я по-прежнему думаю, что Россия проявляет заинтересованность в наших выборах. Российские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы Милош Земан снова был избран. Я не могу этого доказать, но и Служба безопасности и информации допустила такую возможность в своем годовом докладе", — сказал Драгош, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 13 января в Чехии завершился первый тур президентских выборов. По предварительным данным, лидирует действующий глава страны Милош Земан. После подсчета 95% голосов избирателей он набирает 39,1%. Он Известен своими пророссийскими взглядами.