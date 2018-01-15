Анкара: США легализует террористов в Сирии

Американские власти легализуют террористов, создавая "силы охраны границы" Сирии на основе отрядов "Союза демократических сил".

Об этом сообщил ​пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. "США предпринимают шаги, которые легализуют террористическую организацию. Это вызывает беспокойство и является неприемлемым. Оставляем за собой право на любую борьбу с терроризмом", — сказал Калын.

По его словам, Анкара будет бороться с террористами как внутри страны, так и за ее пределами, сообщает РБК.

Как сообщало Накануне, днем ранее стало известно о том, что вооруженные силы Турции подвергли массированному артиллерийскому обстрелу позиции сил самообороны сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии.