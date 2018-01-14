Иномарка и МАЗ столкнулись на трассе Екатеринбург-Тюмень: погибла пассажирка иномарки

В Богдановичском районе Свердловской области столкнулись МАЗ и иномарка, погиб один человек, сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД по Свердловской области.

Смертельная автоавария произошла сегодня в 18.25 на 101 км автодороги Екатеринбург-Тюмень. "По предварительным данным, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем МАЗ с полуприцепом, груженным щебнем, при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении автомобилю "Тойота Камри", под управлением 59-летнего водителя, который двигался со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга, и допустил столкновение с ним", - сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП пассажир иномарки - женщина ( примерно 1955-1960 г.р.), которая находилась на заднем пассажирском сидении справа, от полученных травм скончалась до прибытия скорой. Также пострадали водитель и пассажир (женщина 1955 года рождения) "Тойоты". С травмами различной степени тяжести они были доставлены в ЦРБ Богдановича.

Водитель грузового автомобиля не пострадал. Он пояснил, что при выезде со второстепенной дороги, при повороте налево, его автомобиль "понесло" прямо, и в этот момент в полуприцеп с щебнем врезалась "Тойота".