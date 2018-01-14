Поисковик Google объявил Владимира Путина победителем выборов 2018 года

Поисковая система Google в выдаче по запросу "Президентские выборы в России 2018" выдавала результаты, в которых Владимир Путин был указан как победитель.

Выдача такого "прогноза" происходила при разных вариантах запроса, в том числе на английском и немецком языках.

Виджет, который выдавал информацию о победе Путина на выборах, брал информацию из Википедии. После публикации первых сообщений СМИ о "прогнозе" Google по указанным поисковым запросам виджет перестал появляться на странице выдачи. На данный момент и в Google, и в Википедии нет упоминания Путина как победителя выборов 2018 года.



Как пояснил РБК исполнительный директор российского отделения Викимедиа (обеспечивает поддержку Википедии) Станислав Козловский, ошибка в Google произошла из-за того, что кто-то из пользователей подредактировал статью в онлайн-энциклопедии, касающуюся грядущих выборов в России. Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант. По словам Козловского, участники проекта устранили ошибку.

В июне прошлого года СМИ сообщили, что поисковик Google.RU оказался внесен Роскомнадзором в реестр запрещенных интернет-ресурсов. Отмечалось, что в списке – две страницы, доступ ограничивается только к одной из них.