В Челябинской области при пожаре погибли мужчина, женщина и 9-летняя девочка

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти на пожаре трех местных жителей, сообщили Накануне.RU в СУСКР по региону.

Утром 13 января 2018 года в одном из домов по улице Ключевой города Юрюзань произошел пожар. Спасателями были обнаружены тела мужчины, женщины и 9-летней девочки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По предварительным данным, причиной возгорания явилась недостаточная теплоизоляция печной трубы от деревянного межэтажного перекрытия. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.