В Челябинской области при пожаре погибли мужчина, женщина и 9-летняя девочка

Утром 13 января 2018 года в одном из домов по улице Ключевой города Юрюзань произошел пожар. Спасателями были обнаружены тела мужчины, женщины и 9-летней девочки.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
По предварительным данным, причиной возгорания явилась недостаточная теплоизоляция печной трубы от деревянного межэтажного перекрытия. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.