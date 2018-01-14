В Турции пассажирский самолет скатился с ВПП и повис на краю утеса - в десятках метров от моря

Пассажирский самолет Boeing 737-800 съехал со взлетно-посадочной полосы и едва не скатился по склону в море после приземления в аэропорту Трабзона на севере Турции.

На борту судна находились 162 пассажира и экипаж. По данным властей, всех удалось успешно эвакуировать.

A passenger jet has skidded off a runway and become stuck in the mud on the edge of a cliff in Turkey. Read more here: https://t.co/iiHZxHhXvl pic.twitter.com/kmzAqVDx50 — Sky News (@SkyNews) 14 января 2018 г.

Инцидент произошел во время посадки лайнера, который прилетел в черноморский Трабзон из Анкары вечером 13 января. После этого аэропорт был закрыт до утра, несколько рейсов отменены, передает "Интерфакс".

На кадрах с места случившегося видно, что самолет застрял в грязи на краю утеса в нескольких метрах от воды.