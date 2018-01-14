Общественные приемные "ЕР" для сбора подписей за Путина открыты по всей стране

в этот день
15.01.18
01:39
В Екб.03:39
В Госдуме предложили присваивать россиянам номера при рождении
Второй дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
В Москве две женщины продали в секс-бордель 14-летнюю девочку
Главное
Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых

Тема дня
"Бегство" бизнесменов на Мальту – отчаянная попытка перепрятать деньги в "горящем доме" Более 700 россиян, среди которых известные бизнесмены и миллиардеры, купили паспорта Мальты в 2017г. Программа "Гражданство в обмен на инвестиции" действует там с 2013 г., и чтобы принять в ней участие, необходим основной взнос в 250 тыс. евро. Средства вкладываются в государственные облигации и недвижимость. Мальта считается страной с самыми низкими налогами в Евросоюзе.
12.01.2018
экономика  |  комментариев: 4
Аналитика
Вся аналитика

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 84


Дроны прилетели, или Война без правил Нашу военную базу в Сирии атаковали беспилотники.  Целая эскадрилья. Тринадцать штук. Авторы и организаторы этой ударно-разведывательной операции тут же запустили легенду прикрытия: дремучие дикари-террористы где-то приобрели комплектующие детали и собрали дроны у себя в пещерах. Доказательство – приклеенный на крыле скотч и надписи на арабском языке. (А кто-то рассчитывал обнаружить надписи: сделано в Израиле, США или Британии?)
13.01.2018
армия и ВПК ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жириновский устроил дебош в прямом телеэфире и обещал массовые убийства
Дождались: ПФР стал отказывать россиянам в получении пенсий
В Москве в новогодние праздники снесли фасад фабрики "Рот-Фронт"
В Госдуме предложили присваивать россиянам номера при рождении
Крупные российские бизнесмены и миллиардеры стали гражданами Мальты
Преподаватель УрФУ, "разнесший" элиту из 90-х: "Соловьев на меня пока не выходил"
Россия может выйти из ВТО
Бывшие сотрудники "ВИМ-Авиа" вышли на пикеты из-за долгов по зарплате
Голосование
Что Вы считаете главным событием 2017 года?

Выдвижение Путина на выборы президента

Олимпийский скандал

Дело Улюкаева

Рост биткоина

Успехи РФ в Сирии

Выдвижение Грудинина в президенты

Банковский кризис/отзыв лицензий

Подготовку к ЧМ-2018 по футболу

Референдум о независимости Каталонии

Вступление в должность Трампа, санкции против РФ

Год экологии в России


Результаты 7600



Новости
14.01.2018 14:27 Мск (16:27 Екб)
политика | В России
Общественные приемные "ЕР" для сбора подписей за Путина открыты по всей стране
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

сбор подписей за Владимира Путина (2018) | Фото: http://chelyabinsk.er.ru

"Единая Россия" предоставила несколько сотен площадок общественных приемных во всех 85 регионах для сбора подписей в поддержку участия в выборах президента РФ действующего главы государства Владимира Путина. Приемные работают с 9 до 19 часов. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦИК партии.
Читайте также:

"По просьбе сборщиков подписей мы сегодня открыли несколько сотен площадок общественных приемных во всех 85 регионах. Они работают с 9 утра до 19 часов. О приемных люди знают – они приходят сюда со своими проблемами, предложениями, советами. Те из них, кто хотел бы поставить свою подпись в поддержку Владимира Владимировича Путина имеют возможность сделать это сегодня. Двери общественных приемных открыты для всех", – сообщила председатель комиссии Президиума Генерального совета партии по работе с обращениями граждан Галина Карелова.

По словам секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, партия лишь предоставила свои площадки, сбором подписей не занимается, это задача сборщиков. "Мы не занимается агитацией, никого не принуждаем. Поставить свою подпись или нет, каждый решает сам для себя", – рассказал Турчак.

Напомним, что Владимиру Путину необходимо заручиться поддержкой как минимум 300 тыс. человек с пропорциональными требованиями к количеству (не более 7,5 тыс.) по субъектам федерации.

Другие новости по темам: единая россия, сбор подписей, владимир путин
14.01.2018 14:27 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:27 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Общественные приемные "ЕР" для сбора подписей за Путина открыты по всей стране
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+