Общественные приемные "ЕР" для сбора подписей за Путина открыты по всей стране

"Единая Россия" предоставила несколько сотен площадок общественных приемных во всех 85 регионах для сбора подписей в поддержку участия в выборах президента РФ действующего главы государства Владимира Путина. Приемные работают с 9 до 19 часов. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦИК партии.

"По просьбе сборщиков подписей мы сегодня открыли несколько сотен площадок общественных приемных во всех 85 регионах. Они работают с 9 утра до 19 часов. О приемных люди знают – они приходят сюда со своими проблемами, предложениями, советами. Те из них, кто хотел бы поставить свою подпись в поддержку Владимира Владимировича Путина имеют возможность сделать это сегодня. Двери общественных приемных открыты для всех", – сообщила председатель комиссии Президиума Генерального совета партии по работе с обращениями граждан Галина Карелова.

По словам секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, партия лишь предоставила свои площадки, сбором подписей не занимается, это задача сборщиков. "Мы не занимается агитацией, никого не принуждаем. Поставить свою подпись или нет, каждый решает сам для себя", – рассказал Турчак.

Напомним, что Владимиру Путину необходимо заручиться поддержкой как минимум 300 тыс. человек с пропорциональными требованиями к количеству (не более 7,5 тыс.) по субъектам федерации.