В Москве загорелся автобус с детьми, которые ехали в усадьбу Деда Мороза

На Волгоградском проспекте в Москве загорелся автобус. Находившиеся там пассажиры сами покинули транспортное средство. В результате никто не пострадал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного МЧС.

Отмечается, что очаг возгорания находился в моторном отсеке автобуса. Пожарные, прибывшие на место происшествия, ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 2 кв. м.

Как сообщили очевидцы на сайте "Мобильный репортер", в автобусе находились дети из подмосковного Лыткарино, которые ехали в усадьбу Деда Мороза в Кузьминках. Всех детей и взрослых из автобуса вывели сразу же после аварии, они пешком дошли до усадьбы, которая располагается в нескольких минутах ходьбы от места происшествия.

4 января экскурсионный автобус загорелся в Петербурге. Сообщалось, что автобус привез на стрелку Васильевского острова школьников из Барнаула.