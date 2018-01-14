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Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых

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14.01.2018 13:44 Мск (15:44 Екб)
политика | В России
Путин назвал Моральный кодекс строителя коммунизма "примитивной выдержкой из Библии"
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Владимир Путин Меган Келли интервью (2017) | Фото: пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин назвал Моральный кодекс строителя коммунизма "примитивной выдержкой из Библии", а содержание тела Ленина в Мавзолее сравнил с христианской традицией почитания мощей.
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"Может быть, я сейчас скажу нечто такое, что кому-то не понравится. Но я скажу то, что я думаю", - сказал глава государства в беседе с журналистом Андреем Кондрашовым. Его фильм "Валаам" показывает 14 января телеканал "Россия 1".

По мнению Путина, "православная вера всегда нас сопровождала" и укреплялась в "особенно тяжелые годы", а во время богоборчества в СССР, "когда уничтожали священников, разрушали храмы", создавалась новая религия.

"Коммунистическая идеология - очень сродни христианству, на самом деле", - сказал президент, отметив, что основные ценности кодекса строителей коммунизма - "свобода, братство, равенство, справедливость" - "все заложены в Священном писании, это все там есть".

"А Кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего нового они там не придумали", - пояснил президент.

Он привел еще один пример: "Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят: в христианском мире нет такой традиции, как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите. Там мощи святые есть, да и у нас здесь [на Валааме] тоже святые мощи Сергия и Германа".

"По сути ничего нового тогдашняя власть не придумала. Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество давно уже изобрело", - цитирует ТАСС главу государства.

В 2013 году Путин уже сравнивал Кодекс строителя коммунизма с Библией. "В СССР доминировала одна идеология, и как бы мы к ней ни относились, но там были достаточно понятные квазирелигиозные ценности, кодекс строительства коммунизма – копия с Библии. Новое поколение граждан России не знает, что это такое, но ему на смену могут прийти только традиционные ценности, без них общество деградирует. Мы должны к ним вернуться и на их базе двигаться вперед", – заявил президент на пресс-конференции.



Развитие сюжета: Ранее 15.01.2018 01:31 Мск
В КПРФ положительно оценили слова Путина о мавзолее Ленина

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14.01.2018 13:44 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:44 Екб


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Путин назвал Моральный кодекс строителя коммунизма "примитивной выдержкой из Библии"
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