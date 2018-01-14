В Челябинске задержаны продавцы наркотиков, сбывающие товар через интернет-магазин

В Челябинске задержали несколько человек, которые подозреваются в сбыте наркотиков через интернет-магазин, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанным предъявлено обвинение, они заключены под стражу.

Установлено, что один из обвиняемых, житель Челябинска, 1989 года рождения открыл счета в различных платежных системах, на которые покупатели наркотиков переводили деньги. Обвиняемый переводил их на другие счета и обналичивал. Таким образом, он легализовал денежные средства на общую сумму более 17 млн рублей.

По факту обналичивания также возбуждено уголовное дело по статье "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Максимальное наказание по данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.