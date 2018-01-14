Турция начинает военную операцию против курдов на севере Сирии

Вооруженные силы Турции подвергли массированному артиллерийскому обстрелу позиции сил самообороны сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии, нанеся по ним не менее 40 ударов.

Накануне турецкие СМИ сообщили об обстреле подконтрольной курдам территории в районе Африн. Турция также направила очередную колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией, передает РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал в течение недели начать военную операцию на подконтрольных силам самообороны курдов территориях на севере Сирии.

Напомним, Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку сил самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.