Исследование: Фастфуд на долгое время серьезно нарушает работу иммунной системы

Частое употребление фастфуда и любой другой жирной пищи приводит к необратимому изменению работы иммунной системы. Если человек отдает предпочтение нездоровой еде, то его иммунитет находится в состоянии "чрезвычайного положения", что может привести к аллергиям, диабету и аутоиммунным болезням.

Отмечается, что эффект сохраняется долгое время даже после полного отказа от вредных продуктов и перехода на здоровую пищу.

Соответствующие опыты исследователи Боннского университета (ФРГ) провели на грызунах. Специалисты посадили мышей на так называемую западную диету с высоким содержанием жира и сахара и с низким количеством пищевых волокон. В ходе эксперимента у животных развились обширные очаги воспаления по всему телу. Подобная картина обычно наблюдается при заражении опасными бактериями.

Ученые установили, что из-за жирного и калорийного питания среди прочих страдают гены, отвечающие за размножение.

После того, как грызуны в течение четырех недель получали продукты со специальным зерном, острое воспаление исчезло. Однако и по прошествии этого времени, в клетках иммунной системы все еще были активны многие из генов, активированных во время употребления фастфуда, передает ТАСС.

Ранее в России на упаковки еды из фастфуда предлагали размещать устрашающие картинки, как на пачках сигарет.