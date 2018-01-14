Уголовное дело возбуждено после массового отравления кадетов в Люберцах

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления кадетов в Люберцах.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Московской области, дело возбужден по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Выяснилось, что неустановленные пока работники ООО "Огонек", оказывая услуги горячего питания работникам и учащимся школы по договору соисполнения заключенному с ООО "Территория вкуса", являющемся исполнителем по муниципальному контракту в образовательном учреждении, 12 января в помещении кухни школы, при приготовлении завтрака и обеда, допустили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, что повлекло массовое отравление граждан, в том числе и детей", - сообщили в СК.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников Роспотребнадзора.

13 января сообщалось о госпитализации в инфекционное отделение восьми детей в возрасте от 8 до 14 лет с признаками пищевого отравления. По предварительным данным, дети получили отравление в результате употребления пищи в муниципальном общеобразовательном учреждении "Кадетская школа".

По последним данным, в лечебные учреждения района поступило 47 обращений за оказанием медицинской помощи по фактам отравлений, из них 39 несовершеннолетних, в том числе 23 человека госпитализировано.