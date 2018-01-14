"Движение вверх" стал самым кассовым фильмом в истории российского кино

Фильм "Движение вверх" стал самым кассовым фильмом за всю историю российского кинематографа, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

К воскресенью, 14 января, картине удалось собрать 1,705 млрд рублей, обойдя предыдущего лидера проката - фильм "Последний богатырь", сборы которого составили 1, 653 млрд рублей.

Спортивную драму, повествующую о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, с 28 декабря посмотрело 6,5 млн зрителей.

Отметим, режиссер Никита Михалков, в декабре переизбранный председателем Союза кинематографистов России, заявил, что российский кинематограф начал выходить из тяжелого кризиса, поскольку зрители вернулись в кинозалы, чтобы смотреть фильмы, которые уже не "опускают их на дно".