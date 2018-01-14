В "Домодедово" с рейса в Нячанг сняли двух пьяных дебоширов

Два пьяных пассажира самолета оштрафованы в аэропорту "Домодедово" за неадекватное поведение на борту воздушного судна, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

От диспетчера поступило сообщение о том, что на борту самолета, вылетающего сообщением "Москва-Нячанг", находятся два пассажира в состоянии алкогольного опьянения, которые ведут себя неадекватно и выражаются нецензурной бранью.

Сотрудники полиции доставили двух мужчины 1989 и 1990 г.р. в дежурную часть для разбирательства.

В отношении мужчин составлены административные протоколы по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал поправки в законодательство, связанные с авиадебоширами. Согласно этим поправкам, перевозчик или продавец авиабилетов сможет отказать пассажиру, находящемуся в черном списке за дебош на борту воздушного лайнера, в праве поездки и покупке билета.