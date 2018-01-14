СК начал допросы активистов "Левого Фронта" после пикета "Против разгула мракобесия"

Координатор "Левого Фронта" в Перми Сергей Андреянов 11 января был вызван к следователям для дачи объяснения в связи с проведением активистами организации пикета "Против разгула мракобесия".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Левого Фронта", за несколько дней до этого сотрудники центра "Э" провели беседы еще с двумя активистами, которые также принимали участие в пикете.

В организации отметили, что пикет, проведенный еще в сентябре 2017 года, неожиданно вызвал интерес правоохранителей. "Такое запоздалое внимание к акции связано с поданной в прокуратуру жалобой от человека, считающего, что его "религиозные чувства" были оскорблены, для осознания чего ему потребовалось аж три месяца!", - подчеркнули в "Левом Фронте", добавив, что реальных оскорблений в адрес верующих на пикете не звучало.

"Никто не переходил на личности - свобода выбора есть у каждого человека: веровать или не веровать. Акция носила просветительский характер, более того, она отражала посыл статьи Конституции РФ о том, что у нас – светское государство, и насильственное насаждение религий любого толка во все сферы жизни является нарушением основного закона государства", - заключили в организации.

Как сообщало Накануне.RU, поводом для проведения сентябрьской акции стали сразу несколько событий: несанкционированный митинг в мусульман в Москве, поджог здания кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге и двух автомобилей у офиса адвокатского бюро, которое представляет интересы режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя.

Общественники единогласно приняли резолюцию в которой требовали отменить закон УК РФ об оскорблении чувств верующих и закон о передаче религиозным организациям госимущества.