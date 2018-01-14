Грузинский телеканал обнародовал "обязательство" Порошенко перед ФСБ

В Киеве обнародованные грузинским телеканалом "Рустави-2" заявления в ФСБ РФ, написанные якобы Петром Порошенко, назвали подделкой.

"Обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании Рустави-2 спецслужбой России", - заявила пресс-служба администрации президента Украины.

Отмечается, что поддельный характер обнародованной информации доказывается тем, что в ней под 2007 годом упоминаются родственники жены одного из сыновей Порошенко, проживающие в Петербурге. "Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены", - говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее телеканал "Рустави-2" показал в своем эфире документы, якобы написанные Порошенко в 2007 году, когда он был депутатом Верховной рады. Из них следует, что 3 февраля 2007 года в петербургском аэропорту "Пулково" Порошенко, который на тот момент являлся депутатом Верховной рады Украины, написал письмо директору ФСБ России. В нем он сообщил, что не имеет никакого отношения "к антироссийской кампании президента Виктора Ющенко".



В этом же документе Порошенко сообщил, что в период нахождения на территории России "обязуется неукоснительно соблюдать российское законодательство и не принимать участие в деятельности, направленной против интересов России".

