В Хакасии туристы из Красноярска и Сургута погибли под лавиной, катаясь на снегоходах

В Хакасии проводится проверка по факту гибели двоих мужчин в результате схода снежной лавины, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по республике.

ЧП произошло 11 километрах от села Приисковое Орджоникидзевского района в районе озера Панфиловское.

По предварительным данным, 13 января днем жители Красноярского края и Тюменской области (не менее 10 человек) приехали в труднодоступную местность, чтобы покататься на снегоходах. "Отдыхающие прибыли на место на своем личном транспорте, услугами туристических фирм не пользовались, - сообщили в СКР. - Необходимо отметить, что данный участок местности не оборудован для катания на снегоходах, однако из-за большого количества снега популярен у любителей экстремального отдыха".

Под снегом оказалось несколько человек. Пятеро смогли выбраться самостоятельно. Тела двоих мужчин (42 и 35 лет) были обнаружены позднее спасателями МЧС. Погибшие били жителями города Красноярска и Сургута.

Как сообщается на сайте регионального главка МЧС, 13 января к месту происшествия была направлена группа из 10 специалистов Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда на "Камазе" и снегоболотоходе. Так как место схода лавины было труднодоступным, спасатели прибыли только к позднему вечеру.