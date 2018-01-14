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В Хакасии туристы из Красноярска и Сургута погибли под лавиной, катаясь на снегоходах
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лавина (2011) | Фото:youtube.ru

В Хакасии проводится проверка по факту гибели двоих мужчин в результате схода снежной лавины, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по республике.
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ЧП произошло 11 километрах от села Приисковое Орджоникидзевского района в районе озера Панфиловское.

По предварительным данным, 13 января днем жители Красноярского края и Тюменской области (не менее 10 человек) приехали в труднодоступную местность, чтобы покататься на снегоходах. "Отдыхающие прибыли на место на своем личном транспорте, услугами туристических фирм не пользовались, - сообщили в СКР. - Необходимо отметить, что данный участок местности не оборудован для катания на снегоходах, однако из-за большого количества снега популярен у любителей экстремального отдыха".

Под снегом оказалось несколько человек. Пятеро смогли выбраться самостоятельно. Тела двоих мужчин (42 и 35 лет) были обнаружены позднее спасателями МЧС. Погибшие били жителями города Красноярска и Сургута.

Как сообщается на сайте регионального главка МЧС, 13 января к месту происшествия была направлена группа из 10 специалистов Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда на "Камазе" и снегоболотоходе. Так как место схода лавины было труднодоступным, спасатели прибыли только к позднему вечеру.

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14.01.2018 10:22 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:22 Екб


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В Хакасии туристы из Красноярска и Сургута погибли под лавиной, катаясь на снегоходах
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