В Польше закидали камнями машину с российскими номерами, в которую садились женщина и ребенок

В Польше, в центре Гданьска, забросали камнями автомобиль с российскими номерами. Об этом сообщила владелица машины, жительница Калининградской области Екатерина Молодцова на своей странице в Facebook.

Женщина рассказала, что вместе со своей мамой и четырехлетней дочерью приехала в Польшу, они остановились в апартаментах в историческом центре города, возле которых припарковали автомобиль "в месте, специально отведенном для этих целей".

"Действие разворачивается аккурат рядом с центральной улицей, напротив пятизвездночного отеля, среди бела дня. Это важно", – написала россиянка.

"Мама сажает ребенка в машину. В этот момент, из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина (кто ездит, тот знает, как выглядят паковочные места в центре Гданьска, вдоль домов) начинают градом сыпаться камни! Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло!" – написала пострадавшая. В результате в машине было разбито заднее стекло.

По ее словам, здешние полицейские приехали быстро, однако по-русски с ними говорить отказались. При всем этом вместо того, чтобы отыскать правонарушителей, стражи порядка около часа выясняли законность пребывания граждан России в Польше.

"Вышли два крепких молодого человека, очень сходных на тех, которых мать увидела в том самом окне. Когда из здания вышли парни, идентичные на тех, что потерпевшие могли видеть в окне, они обратили на это внимание полицейских, однако те продолжили выяснять то, каким образом туристы из Калининграда попали в Гданьск. Однако милиции было важно не разобраться в ситуации, а выяснить, каким образом туристы из Калининграда попали в Гданьск!" - отметила россиянка.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти Польши "промывают мозги населению" в антироссийском ключе. По его словам, в стране, возможно, пытаются возродить польский национализм, а заодно свалить вину за все беды в Польше на Россию.