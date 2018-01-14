"Немедленно ищите укрытие": На Гавайях напугали жителей ракетной атакой

Жителям американского штата Гавайи власти разослали сообщения об угрозе атаки баллистических ракет. Паника продолжалась около получаса, пока власти не выпустили опровержение, сообщает "Лента.ру".

"Угроза баллистической ракеты в направлении Гавайев. Немедленно ищите укрытие. Это не учения", - было указано в сообщении на мобильных телефонах. Оповещение также транслировалось по телевидению и радио.

Губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж извинился перед жителями за ложную тревогу, и пообещал принять меры для того, чтобы подобное больше не повторялось. "Это была процедура проверки оборудования, которая проводится трижды в день каждый день на протяжении всего года. Сотрудник Агентства по чрезвычайным ситуациям нажал не ту кнопку", - пояснил он.

"Я проснулся утром и увидел сообщение о тревоге точно так же, как и остальные жители Гавайев", - признал губернатор, назвав инцидент "досадным и достойным сожаления". По словам губернатора, за отправку сообщений о ракетной угрозе отныне будет отвечать не один человек, а двое.

Стоит отметить, что оповещение было выпущено в условиях высокой международной напряженности на фоне развития ядерного оружия в КНДР.