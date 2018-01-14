В Невьянске разыскивается без вести пропавший местный житель

В Невьянске полиция разыскивает без вести пропавшего местного жителя.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, Бушмелев Владимир Васильевич, 1986 года рождения, 12 января около 19.00 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшего : на вид 30-35 лет, среднего телосложения, волосы тёмные короткие, глаза карие, на левой щеке в районе разреза губ имеется шрам виде дуги.

Был одет : вязаная шапка темно - синего цвета, пуховик болоньевый черный, брюки классические черные, ботинки черные.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Бушмелева, просят обращаться в МО МДВ России "Невьянский" по телефону: 8(34356)-2-38-68 или по линии 02.