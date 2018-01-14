Число отравившихся в кафе в Улан-Удэ возросло до 85 человек

Число отравившихся посетителей кафе "Шулэндо" в Улан-Удэ увеличилось до 85 человек, из них 13 детей в возрасте от 10 до 17 лет, сообщили Накануне.RU в Управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

В данный момент продолжается эпидемиологическое расследование по установлению причин заболевания. Проводятся лабораторные исследования проб готовых блюд, продовольственного сырья, воды, смывов, биоматериала, также проводятся противоэпидемические мероприятия.

В кафе установлены нарушения требований санитарного законодательства в части несоблюдения условий хранения и переработки пищевой продукции, установили специалисты. Кроме того, отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья. Зафиксированы нарушения персоналом правил личной гигиены, которые послужили причиной загрязнения готовой продукции возбудителем сальмонеллеза.

Деятельность кафе приостановлена. В настоящее время Управлением проводятся внеплановые проверки в отношении всех объектов сети общественного питания "ШулэнДо", а также поставщиков продовольствия.

Кафе "Шулэндо" в Улан-Удэ - это сеть заведений, в разных районах города есть четыре точки общепита с таким названием. Заболевшие посещали ту, которая находится в центре города, в Советском районе.

Ранее сообщалось, что МВД Бурятии начало проверку по факту отравления 57 человек, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.