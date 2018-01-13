"Спартак" извинился за шутку Георгия Джикии про легионеров-"шоколадок"

Пресс-служба футбольного клуба "Спартак" сделала заявление относительно шутки Георгия Джикии в Twitter: "Спартак" приносит извинения за неудачное высказывание на официальной странице команды в "Твиттере" перед всеми, кого оно могло задеть. Футболист никого не хотел обидеть. Это просто была неудачная шутка, — приводит слова представителей клуба ТАСС.

Напомним, что в аккаунте московской команды, страницу которого сегодня вёл Джикия, появилась видеозапись, где футболист в шутку назвал легионеров "шоколадками". Многие фанаты обвинили клуб в расизме. Об этом посте даже написали несколько британских изданий, отмечает "Лайф".