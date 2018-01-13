В Чехии в первом туре президентских выборов побеждает "пророссийский" кандидат

В Чехии завершился первый тур президентских выборов. По предварительным данным, лидирует действующий глава страны Милош Земан. После подсчета 95% голосов избирателей он набирает 39,1%.

Во втором туре ему придется конкурировать с экс-главой Академии наук Йиржи Драгошем, который набирает 26,3% и занимает второе место.

Остальные семь претендентов на высший пост получили от 0,5% до 10% и не проходят во второй тур. Явка составила более 61%.

Милошу Земану 73 года. Занимает пост президента с 2013 г. Известен своими пророссийскими взглядами, в частности – не раз выступал за отмену санкций в отношении РФ.