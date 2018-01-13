СК проверит случай с тюменской девочкой, которую кондуктор высадила из-за неоплаченного проезда

В Тюмени Следственный комитет проведет проверку информации о том, что девочку высадили из автобуса на мороз, поскольку ей не хватало денег на оплату проезда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, сейчас начала процессуальная проверка: " В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего".

Напомним, ранее появилась информация о том, что днем в пятницу, 12 января, 15-летней девочки, которая ехала к бабушке, не хватило денег на оплату проезда в автобусе №55. Кондуктор высадила подростка на следующей остановке. В СК отмечают, что на улице была низкая температура воздуха.

После того, как девочка попросила о помощи у прохожих, она благополучно доехала до нужной остановки.