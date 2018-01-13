Запашный предложил отправить российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхан в форме СССР

Заслуженный артист России, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный предложил сделать на форме российских олимпийцев на Играх-2018 в Пхенчхане надпись "СССР".

"Я тут знаете, что подумал. Вот меня, как и многих вас, раздражает, что сборная России поедет под нейтральным флагом. Непонятно, что будет написано на форме. Мое предложение заключается вот в чем. Давайте, напишем "СССР". Страны такой нет. Придраться не к чему. Это будет просто символика. Россия является правопреемником Советского Союза. И самое главное: больше, чем современную Россию, боялись только Советского Союза. Так и пускай дрожат дальше, пускай боятся! Пускай, наши пацаны и девчонки выйдут с гордой надписью "СССР" и разорвут там всех нафиг! А? Правда!", - сказал Запашный в видеообращении в своем instagram.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил россиянам выступать под национальными флагами и в форме национальной сборной из-за обвинений в наличии государственной программы сокрытия допинга. Производители одежды для олимпийцев, разработали российским спортсменам форму, на которой отсутствуют российский триколор, герб, а вместо этого поставили обязательный знак OAR (Olympic Athlete from Russia, олимпийский атлет из России). МОК уже утвердил эскиз данной формы.

XXIII Зимние Олимпийские игры в городе Пхенчхан, Республика Корея, пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.