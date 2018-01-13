В Кургане задержали подозреваемого в убийстве ханты-мансийского казака

В Кургане задержали подозреваемого в убийстве начальника казачьего штаба, жителя Ханты-Мансийска Александра Л. Сейчас следователи обратились в суд с ходатайством об аресте охранника Рудоба М.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, фрагменты тела убитого были обнаружены 25 декабря в Ханты-Мансийске недалеко от Дома народного творчества, что на ул. Гагарина.

Следствие считает, что погибший и его убийца встретились 17 декабря на собрании представителей казачьего сообщества. После мероприятия Александр Л. остался в здании. Там же находился и подозреваемый. По показаниям свидетелей, Рудоб М. накануне вступил в казачье движение и вечером 17 декабря был сильно пьян.

"Что произошло в тот вечер между подозреваемым и потерпевшим, после того, как все участники собрания разошлись, еще предстоит выяснить следователям СКР.

Задержать подозреваемого по горячим следам не удалось – он покинул территорию округа", - сообщили в СКР.

Подозреваемый был задержан в субботу в Кургане.