В Люберцах начали проверку после госпитализации нескольких десятков учащихся с отравлением

В подмосковном ГСУ СКР начали доследственную проверку информации об отравлении учащихся кадетской школы.

В субботу, 13 января, в правоохранительные органы поступила информация о госпитализации в инфекционное отделение Люберецкой районной больницы восьми детей в возрасте от 8 до 14 лет с признаками пищевого отравления.

"По предварительным данным, дети получили отравление в результате употребления пищи в МОУ "Кадетская школа". Количество пострадавших будет уточняться", - сообщили Накануне.RU в ГСУ.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о 30 госпитализированных учащихся, еще 40, по его словам, находятся на амбулаторном наблюдении.