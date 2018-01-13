В Дагестане из-за обрыва на ЛЭП без электричества остались 60 тысяч человек

В Дагестане несколько районов остались без электроснабжения из-за обрыва линии электропередач на участке Хунзах-Шамильское, сообщили Накануне.RU в республиканском ГУ МЧС России.

По данным спасателей, отключение произошло в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районе и на Бежтинском участке. Мощность отключения 40 МВт.

В ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России Накануне.RU сообщили, что без электроснабжения осталось около 60 тыс. человек.

В МЧС сообщили, что завершить работы по восстановлению электроснабжения планируется к 16 часам местного времени в субботу, 12 января.