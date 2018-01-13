Керченская переправа из-за шторма не работает

Паромная переправа в Керченском проливе не работает из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает оператор переправы – ООО "Морская дирекция". В период с 11 по 15 января из-за неблагоприятных погодных условий работа транспортного узла осуществляется "по фактической погоде", сообщается на сайте оператора.

Перевозчик советует воздержаться от путешествий в указанные даты. Ветер в эти дни в регионе может достигать 22 м/с – при таких условиях паромы не работают.

Между тем, еще накануне переправа работала в обычном режиме. За сутки было перевезено почти 7 тыс. пассажиров, более 2 тыс. единиц легкового и грузового автотранспорта.