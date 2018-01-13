На встрече сторонников Грудинина умер мужчина

В Москве на встрече сторонников Павла Грудинина скончался мужчина. Как сообщает РИА Новости, погибший пришел на мероприятие в Центральном доме литераторов, где кандидат в президенты России от КПРФ проводит в субботу, 13 января, встречу.

Медики оперативно попытались оказать помощь мужчине, но спасти его не смогли. "Ему (участнику мероприятия) стало плохо. У нас был профессиональный врач, который оказал помощь, и скорая приехала буквально через 10 минут. Все очень скоординировано, все очень точно. Но, к сожалению, у него обнаружилась какая-то болезнь,… из-за которой констатировали, что он мгновенно умер", — рассказал член партии Александр Ющенко.

Участники встречи по инициативе лидера КПРФ Геннадия Зюганова почтили память умершего минутой молчания.