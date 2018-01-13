В Подмосковье задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки

В ГСУ СКР по Московской области возбудили уголовное дело по статье "изнасилование" в отношении 20-летнего ранее судимого студента Егорьевского техникума.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления, преступление в отношении 11-летней девочки было совершено еще в июне-июле 2017 г. Но известно об этом стало только в январе этого года – о случившемся от учеников школы узнала учительница.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан местный житель, учащийся Егорьевского техникума, ранее судимый. Мужчина полностью признал свою вину и ему предъявлено обвинение. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ГСУ.

В рамках уголовного дела следователи собираются дать "правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики, руководства средней общеобразовательной школы, а также законного представителя девочки.