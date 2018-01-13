Следователи назвали причину взрыва газа в пятиэтажном доме в Омске

Следователи СКР установили причину взрыва газа и пожара в пятиэтажном жилом доме, которые произошли накануне вечером.

Как ранее сообщало Накануне.RU, местные органы СКР возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

ЧП произошло около половины шестого в пятницу на ул. 5-я Кордная. В квартире на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, которой был заправлен 5-литровый баллон с бытовым газом. В результате возникшего пожара находившиеся в квартире 8-летний мальчик и его 7-летние братья и сестра (тройняшки), а также их родители: 30-летний мужчина и его 32-летняя супруга, получили ожоги пламенем 2-3 степени, в квартире были разрушены две несущие стены и выбиты оконные стекла.

"Повреждения также получили двое соседей – одному мужчине причинены порезы, другой сломал ногу, выпрыгнув из окна. Потерпевшие госпитализированы. Состояние членов семьи врачами оценивается как стабильно тяжелое, у одного из детей 70% ожогов тела, у остальных – около 50%. Для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.

По основной версии следствия, отец семейства, собираясь ехать на рыбалку, заправил на автозаправочной станции и занес домой газовый баллон, который через некоторое время стал спускать газ и впоследствии воспламенился. Следователями установлена заправка, где мужчина заправлял баллон. В настоящее время на этой автозаправочной станции проходят обыски и выемка разрешительной документации.

На месте происшествия продолжает работу следственная группа, проводится дополнительный осмотр квартиры. В ходе первоначального и дополнительного осмотров следователями изъяты газовая плита, разорванный баллон, другие предметы, по которым назначено проведение пожарно-технической экспертизы для установления точных причин возгорания. Продолжаются допросы очевидцев и свидетелей. Проводятся следственные действия, направленные на установление подозреваемых лиц и всех причин и обстоятельств произошедшего.