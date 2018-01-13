В Москве на территории СНТ обнаружили тела двух человек

В садовом товариществе в московском поселке Первомайском при тушении пожара обнаружены тела двух человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС РФ по Москве, сигнал о ЧП поступил около десяти утра в субботу, 13 января. Загорелся частный дом в СНТ "Десна".

"По данному адресу незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии пожарных происходило загорание частного деревянного дома на общей площади около 40 квадратных метров.

Принятыми мерами в 10 часов 41 минуту пожар был ликвидирован", - сообщили в МЧС.

В ходе проливки и разборки конструкций были обнаружены тела двух человек.